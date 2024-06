Nvidia: disponibili i driver 555.58 per le distribuzioni Linux

Nvidia ha ufficialmente reso disponibili la nuova versione 555.58 dei suoi driver ufficiali per le GPU sulle distribuzioni Linux, ma anche FreeBSD e Solaris, con importanti novità per quanto riguarda un maggior supporto al gestore di finestre Wayland e altro.

Nvidia: le novità del driver 555.58

I nuovi driver Nvidia 555.58 aggiungono il supporto esplicito alla sincronizzazione GPU per il gestore di finestre Wayland, tramite il protocollo linux-drm-syncobj-v1, di recentemente implementato anche negli ambienti desktop GNOME 46.1 e KDE Plasma 6.1 , oltre che nella libreria grafica Mesa 24.1. Ciò va finalmente a risolvere dei problemi grafici e difetti di visualizzazione che andavano a intaccare negativamente l’esperienza desktop.

Oltre a ciò, viene attivato in via predefinita il firmware GSP su tutte le GPU che ne prevedono il supporto. Aggiunto anche il supporto per immediate presentation mode su Vulkan Wayland WSI, e un prompt interattivo per nvidia-installer, in modo da consentire agli utenti di scegliere tra i moduli kernel proprietari e aperti.

I driver Nvidia 555.58 mettono a disposizione il supporto per l’utilizzo di EGL anziché GLX, così come per OpenGL ICD per NvFBC, abilitano anche il supporto HDMI a 10 bit per componente per impostazione predefinita e cambiano la versione minima richiesta del kernel Linux dalla 3.10 a 4.15.

Tra gli altri cambiamenti, viene rimosso il supporto per Base Mosaic sulle schede GeForce, che in precedenza era disponibile solo su GPU selezionate con alcune schede madri e limitato a cinque dispositivi di visualizzazione, risolvendo un bug delle versioni precedenti.

A parte ciò, non mancano numerose correzioni di problematiche relative ad errori, arresti anomali durante l’uso di certe modalità Vulkan, kernel panic e altre situazioni in cui si verificavano delle instabilità.

Tutti i dettagli sono disponibili, come per ogni versione, nelle note di rilascio del driver Nvidia. La nuova versione è già disponibile al download dal sito web ufficiale per le piattaforme indicate.