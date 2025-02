OpenEuroLLM, l'alternativa europea a ChatGPT e DeepSeek

Potremmo presto avere un’altra alternativa europea ai modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT, Gemini e DeepSeek.

OpenEuroLLM, la risposta europea a ChatGPT e DeepSeek

La startup francese Mistral offre già alcuni dei migliori sistemi AI sul mercato. E presto potremmo contare anche sulle tecnologie di OpenEuroLLM, un consorzio europeo formato da 20 organizzazioni che sta sviluppando modelli linguistici open source con l’obiettivo di sostenere la competitività dell’Europa.

Tra i partner di questo progetto ci sono la società francese LightOn, il laboratorio tedesco di AI Aleph Alpha Research, oltre a università, centri di ricerca e centri EuroHPC (European High-Performance Computing). OpenEuroLLM è sostenuto anche dalla Commissione europea.

“L’aspetto unico di questa iniziativa è che stiamo riunendo molte delle principali organizzazioni europee di AI in un unico sforzo mirato, invece di avere molti piccoli progetti frammentati”, spiega Peter Sarlin, co-direttore dell’alleanza. OpenEuroLLM dispone di un budget di 52 milioni di euro e di un supporto sotto forma di potenza di calcolo avanzata.

OpenEuroLLM potrà competere con i modelli AI di Cina e Stati Uniti

Non si sa ancora quando sarà rilasciato il primo modello di intelligenza artificiale di OpenEuroLLM. Sappiamo però che l’obiettivo di questo progetto è produrre tecnologie per uso commerciale e industriale, oltre che per i servizi pubblici. “Il progetto OpenEuroLLM è in linea con l’imperativo di migliorare la competitività e la sovranità digitale dell’Europa”, si legge nel comunicato stampa.

I suoi modelli open source possono essere modificati e adattati alle esigenze di diversi settori industriali e servizi pubblici. Inoltre saranno multilingue e potranno competere con le tecnologie sviluppate negli Stati Uniti o in Cina.