OpenOffice 4.1.14 è disponibile per il download

Giunge direttamente dalla Apache Software Foundation l’annuncio relativo alla disponibilità di Apache OpenOffice 4.1.14. La nuova versione della suite per la produttività è stata rilasciata in 41 lingue differenti, per i sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Arriva a sette mesi di distanza dalla distribuzione della precedente 4.1.13.

La suite Apache OpenOffice 4.1.14 è ora disponibile

Si tratta di una Maintenance Release. Include dunque esclusivamente la correzione dei bug riscontrati e alcuni miglioramenti mirati. Non ci si attenda di veder comparire funzionalità inedite o stravolgimenti in seguito all’installazione.

Consigliamo a tutti gli utenti di Apache OpenOffice 4.1.13 o delle versioni precedenti di aggiornare.

Chi lo desidera, può eseguire fin da subito il download di OpenOffice 4.1.14 dalle pagine del sito ufficiale, scegliendo la versione adatta al proprio computer. Per i PC con Windows 10 e Windows 11 è possibile farlo anche attraverso la piattaforma Microsoft Store.

Per i dettagli a proposito delle novità introdotte è possibile consultare la relativa documentazione. L’elenco completo dei problemi risolti è disponibile su Bugzilla.

A fine agosto, la Apache Software Foundation ha condiviso un post sulle pagine del blog ufficiale in cui è stato celebrato il traguardo dei 333 milioni di download per la suite (attualmente sono circa 343 milioni). Il conteggio si riferisce a quelli registrati a partire dal 2011, ma è da considerarsi parziale: include infatti solo quelli generati dal partner SourceForge.net e non da alternative come server terzi, né i supporti fisici distribuiti su CD o DVD dalle riviste.

Una curiosità: l’Italia è al quarto posto nel mondo per volume di installazioni, con oltre 28 milioni, subito dopo il trio di testa formato da Stati Uniti (55,5 milioni), Francia, (44,4 milioni) e Germania (34,9 milioni). Il sistema operativo su cui è utilizzata più di frequente è Windows, seguito da macOS e infine da Linux.

