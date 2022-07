OpenOffice: disponibile in download la 4.1.13

A due mesi e mezzo di distanza dalla release precedente, è disponibile per il download la nuova versione 4.1.13 di OpenOffice (Apache OpenOffice). Per scaricarla non bisogna far altro che puntare in direzione del sito ufficiale, dove sono disponibili le edizioni della suite per computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux, tradotte in 41 lingue.

Download e installazione: OpenOffice 4.1.13 è disponibile

Come si legge sulle pagine del blog dedicato, si tratta di un update che concentra l’attenzione soprattutto sulla sicurezza e sulla correzione dei bug riscontrati. Questo l’unico accorgimento di cui tener conto prima di eseguire l’update.

Si consiglia di eseguire un backup degli utenti profilo prima di installare la 4.1.13. È specialmente importante per chi usa la funzionalità Master Password e potrebbe decidere di tornare a una versione precedente in futuro. C’è un cambiamento nell’encoding delle password salvate che potrebbe rendere i profili inutilizzabili nelle versioni più vecchie.

Considerata una delle alternative migliori al pacchetto Office (o a Microsoft 365), OpenOffice è completamente gratuita e si basa su un progetto open source.

A comporre la suite di OpenOffice sono diversi strumenti: Writer che funge da editor di testi, Calc per la gestione dei fogli di calcolo, Impress dedicato alle presentazioni multimediali, Draw per il disegno, la grafica e i diagrammi, Base che permette di manipolare i database e Math per formule o equazioni matematiche.

In seguito allo split del progetto originale che ha fato vita a LibreOffice (giunto alla 7.3.5), avvenuto ormai più di dieci anni fa, per OpenOffice è stata registrata una sola major release, la 4.0, tra il 2014 e il 2015.

