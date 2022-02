OpenSea, crack o phishing: sottratti preziosi NFT

Da alcune ore è allarme rosso sulla piattaforma OpenSea, ossia il maggior riferimento al mondo per il conio e la commercializzazione di NFT. Secondo quanto trapelato, infatti, sarebbero stati sottratti alcuni preziosi NFT e non è ancora chiaro se la cosa possa essere attribuibile a crack o a phishing. La piattaforma propende per la seconda ipotesi, mentre i molti commenti raccolti su Twitter sembrano ipotizzare un problema più gravoso insito nel codice della piattaforma.

Le due certezze al momento sono un alert direttamente disponibile sulla homepage del sito e un tweet che annuncia l’allarme in atto:

We are actively investigating rumors of an exploit associated with OpenSea related smart contracts. This appears to be a phishing attack originating outside of OpenSea's website. Do not click links outside of https://t.co/3qvMZjxmDB.

— OpenSea (@opensea) February 20, 2022