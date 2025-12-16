OpenShot 3.4 in download con nuovi effetti e nuove funzionalità

Il responsabile del progetto, Jonathan Thomas, ha annunciato la disponibilità di OpenShot 3.4, nuova versione dell’editor video open source per computer Windows, macOS e Linux. È la prima release dalla 3.3 pubblicata un anno fa esatto (giorno più, giorno meno) e introduce molti cambiamenti importanti come una timeline sperimentale per la fase di montaggio, il ritaglio interattivo all’interno delle anteprime ed effetti inediti come Sharpen, Color Map (LUT), Spherical Projection, Lens Flare e Outline.

È disponibile la nuova versione di OpenShot

Ci sono poi parecchie novità che interessano la gestione delle clip, dei fotogrammi chiave, la ripetizione e degli spezzoni, il copia-incolla, il processo di importazione ed esportazione, senza dimenticare un miglioramento generale delle prestazioni (fino al 32%). Di seguito un filmato riassuntivo.

L’utilizzo è del tutto gratuito, la distribuzione avviene con licenza GPL. L’iniziativa è sostenuta dalle donazioni volontarie. Per il download di OpenShot 3.4 fare riferimento alle pagine del sito ufficiale, scegliendo la versione corretta tra quelle per Windows, macOS e Linux. È possibile scaricare direttamente i file di installazione dai server oppure farlo attraverso circuito BitTorrent. Maggiori informazioni sulle novità introdotte sono consultabili sul blog del progetto (link a fondo articolo).

I punti di forza del software

Il software è disponibile in italiano (e in più di 70 altre lingue). Tra i punti di forza ci sono l’interfaccia utente semplice che lo rende accessibile anche a chi ha poca dimestichezza con l’editing video, il supporto a un numero illimitato di tracce, la possibilità di aggiungere titoli e sottotitoli a piacimento partendo dai modelli preimpostati oppure personalizzandoli, le animazioni in 3D, un gran numero di effetti e regolazioni precise per parametri come la luminosità, il contrasto e così via. Per chi desidera iniziare segnaliamo anche la presenza del manuale online con le informazioni dettagliate su tutte le funzionalità, anche se purtroppo solo in inglese.