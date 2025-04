openSUSE: il nuovo installer Amalgama migliora l'interfaccia web

Gli sviluppatori di openSUSE hanno appena rilasciato la versione 13 di Agama, l’installatore personalizzato per questa distribuzione Linux che porta miglioramenti relativi all’interfaccia e nuove funzionalità pratiche. La nuova versione si concentra su specifici aspetti per rendere l’installazione più intuitiva e versatile, rivolgendosi sia agli utenti tecnici che a coloro che preferiscono usare soluzioni automatizzate.

openSUSE: interfaccia web migliorata per il nuovo installatore Amalgama

Un cambiamento importante su Amalgama di openSUSE riguarda la gestione del nome host. Agama 13 introduce un parametro di avvio hostname= esteso, che permette di configurare il nome host tramite riga di comando o in installazioni non presidiate. Inoltre, l’interfaccia web ora offre una sezione dedicata per questa impostazione, che in futuro sarà integrata in una più ampia area “Sistema” per un’esperienza utente ottimizzata.

Altre novità interessano poi l’interfaccia preliminare per le installazioni LVM: se prima la definizione di gruppi di volumi e volumi logici era limitata a comandi manuali o scenari automatizzati, ora gli utenti possono gestirli direttamente dall’interfaccia web, creando gruppi, definendo volumi e calcolando automaticamente le dimensioni delle partizioni, rendendo la configurazione del sistema notevolmente più accessibile.

Per quanto riguarda le edizioni openSUSE ad uso aziendale, Agama 13 supporta ora repository extra e moduli per SUSE Linux Enterprise Server (SLES), con opzioni per registrare estensioni tramite il SUSE Customer Center, un’aggiunta utile per ambienti professionali. Inoltre, i controlli per l’installazione del software sono stati affinati: oltre ai “pattern”, si possono ora specificare pacchetti singoli, aumentando la flessibilità nei flussi automatizzati, anche se questa opzione non è ancora disponibile nell’interfaccia grafica. Infine, l’installer permette di distribuire file durante l’installazione, una funzione ispirata ad AutoYaST. I file di configurazione possono essere inclusi nel profilo o scaricati da remoto, semplificando la personalizzazione.

Le immagini ISO di Agama 13 sono scaricabili dal sito di openSUSE, con ulteriori dettagli consultabili nell’annuncio ufficiale.