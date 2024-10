openSUSE Leap 16: la distribuzione Linux potrebbe cambiare nome

openSUSE Leap 16, la prossima versione della distribuzione Linux che, integrando anche diverse funzioni che vengono da Red Hat, è pensata e diffusa per l’utilizzo aziendale, è nel pieno del suo sviluppo. Nel corso dell’ultimo periodo, gli aggiornamenti al sistema hanno portato diverse novità, motivo per cui la nuova versione annunciata da poco, che dovrebbe essere rilasciata a fine ottobre 2025, potrebbe rappresentare un’edizione importante con diversi cambiamenti al seguito.

openSUSE Leap 16: cambio nome in arrivo?

Tra le novità trapelate dall’ultima pre-alpha, per quanto riguarda openSUSE Leap 16, potrebbe esserci una ridenominazione del sistema. Gli sviluppatori hanno per ora negato qualsiasi volontà di adottare un nuovo nome per la distribuzione, ma la sezione informazioni del pannello di controllo KDE mostra ora soltanto il nome “Leap 16”, segno che potrebbe effettivamente essere adottato un nuovo nome, anche se bisognerà aspettare la versione stabile per avere conferme definitive.

L’altra novità è il nuovo installer a cui gli sviluppatori stanno lavorando, chiamato Agama. Questo è basato su un’interfaccia web e adotta una GUI molto moderna, caratterizzata da una barra laterale e una navigazione tra gli elementi notevolmente migliorata. Lo scopo è velocizzare ulteriormente la procedura di configurazione e installazione del sistema, rendendo tutto anche notevolmente più semplice.

La nuova versione di openSUSE Leap 16 manterrà l’attuale modello di distribuzione, mettendo insieme il codice dell’ultimo SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16 e i pacchetti della comunità di Factory. Continueranno a essere inclusi strumenti già conosciuti, come Zypper e Yast per gestire il sistema, insieme al supporto Flatpak, garantendo comunque agli utenti una familiarità in linea con le precedenti versioni.

La versione finale del nuovo aggiornamento dovrebbe essere disponibile, come accennato prima, nel periodo autunnale del prossimo anno, in modo da dare anche del tempo sufficiente all’utenza di effettuare una migrazione progressiva da Leap 15.6, di cui non è previsto un altro aggiornamento minore. I pacchetti della versione corrente saranno comunque supportati per il prossimo service pack del sistema.