OpenZFS 2.3 introduce il supporto JSON e migliora le prestazioni

OpenZFS 2.3 è l’ultima versione del file system, nonché gestore di volumi, variante open source di ZFS, che era stato inizialmente sviluppato da Sun Microsystems. Come per l’originale, la versione aperta supporta la compressione dati, la duplicazione, cloni copy-on-write, snapshot, RAID-Z e dispositivi virtuali.

L’ultima versione introduce ora il supporto JSON e implementa delle migliorie che consentono di aumentare le prestazioni.

OpenZFS 2.3 ottimizza le prestazioni e supporta JSON

Tra le novità più importanti di OpenZFS 2.3 c’è RAIDZ Expansion, con cui è possibile aggiungere nuovi dispositivi RAIDZ aggiuntivi, per aumentare la capacità di archiviazione velocemente e senza la necessità di interrompere le attività. Con l’aggiornamento a Fast Decup vengono poi migliorate le prestazioni di decuplicazione, contribuendo così nell’aumentare l’efficienza di archiviazione nei sistemi.

Adesso, DirectIO consente di ignorare ARC (Adaptive Replacement Cache) per le operazioni di lettura e scrittura: un’opzione particolarmente utile nel caso in cui si faccia uso di unità di archiviazione NVMe veloci, le quali potrebbero essere penalizzate proprio dalla memorizzazione della cache.

OpenZFS 2.3 introduce anche JSON, in modo da fornire agli utenti un modo più standardizzato per analizzare i comandi essenziali. Oltre a ciò, il supporto per i nomi lunghi dei file si estende ora fino a 1023 caratteri.

Non mancano dei bug critici ora risolti, insieme a numerosi miglioramenti prestazionali. La nuova versione rimane compatibile con il kernel Linux 4.18, fino alla versione 6.12, oltre alle versioni 13.3 e 14.0–14.2 di FreeBSD. Vengono aggiunti inoltre nuovi parametri del modulo, come “dmu_ddt_copies”, “spa_num_allocators”, “zfs_vdev_direct_write_verify” e molti altri, ottimizzabili in base ai requisiti personali oppure obiettivi prestazionali specifici. Il parametro “zfetch_array_rd_sz” è stato rimosso, mentre “zfs_arc_shrinker_limit ” e “zfs_vdev_disk_classic” hanno subito delle modifiche.

Gli sviluppatori hanno anche realizzato una documentazione dettagliata di OpenZFS 2.3, dove vengono specificate con cura tutte le differenze con la versione precedente del file system, in modo da informarsi facilmente su tutti i cambiamenti, che è possibile consultare al completo nella lista disponibile su GitHub.