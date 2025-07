Opera 120: split screen, traduzioni e password manager

Miglioramenti nella stabilità, nelle prestazioni, bugfix e non solo: Opera 120 è disponibile nella sua forma finale, quella distribuita attraverso il canale Stable del browser. Basato su Chromium 135, porta con sé alcune novità degne di nota, pensate per semplificare e rendere più agevole l’esperienza di navigazione.

Le novità di Opera 120, da oggi in download

Ecco quali sono le nuove funzionalità introdotte, stando alla schermata di benvenuto che si apre non appena installata l’ultima versione.

Split Screen: multitasking senza interruzioni in Tab Island e tieni visibili i tuoi strumenti chiave;

Opera Translate: comprendi istantaneamente il Web traducendo pagine in oltre 40 lingue;

Password Manager: salva e aggiorna le tue credenziali con il nostro popup ridisegnato.

La prima, quella dedicata allo split screen, tiene in considerazione i feedback ricevuti dagli utenti. Permette di gestire le diverse schede aperte come parte di un Tab Island e di spostarle da un Tab Island all’altro. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un sistema che raggruppa le pagine in base al contesto, considerando il loro contenuto.

Per quanto riguarda le traduzioni, la nuova funzionalità Translate si occupa di convertire un’intera pagina Web (e non più solo una porzione di testo come faceva invece Aria) da una lingua all’altra. Sono già più di 40 quelle supportate. Il sistema è stato messo a punto in collaborazione con Lingvanex, al lavoro anche sulla versione Android del browser.

Infine, in relazione al password manager, è stato rivisto il design del popup che mostra i codici di autenticazioni salvati o aggiornati quando li si inserisce su un sito visitato. Qui sotto il risultato.

Lo sviluppatore dichiara di aver inoltre migliorato Tab Island, Miniplayer e VPN Pro. Il nuovo Opera 120 è disponibile per il download attraverso le pagine del sito ufficiale, nelle versioni desktop destinate ai sistemi operativi Windows, macOS e Linux.