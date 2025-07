Opera 90 per Android: novità per VPN e Aria

La software house norvegese ha annunciato la disponibilità di Opera 90 per Android. Gli utenti che installeranno il browser troveranno tre principali novità, ovvero la versione aggiornata di VPN Pro, risposte più dettagliate dall’assistente Aria e la personalizzazione delle cartelle dei segnalibri con le emoji.

Novità di Opera 90 per Android

Opera per Android integra una VPN gratuita che protegge gli utenti durante la navigazione. È disponibile una versione a pagamento VPN Pro che offre una protezione all’esterno del browser (fino a sei dispositivi). Con l’aggiornamento sono stati aggiunti server in 48 posizioni geografiche con velocità fino a 10 Gb/s e altri 15 paesi.

Opera ha inoltre integrato il protocollo open source Lightway che offre maggiore sicurezza e incrementa le prestazioni. È disponibile una prova gratuita di sette giorni. L’abbonamento costa 4 euro/mese per un anno, 5 euro/mese per sei mesi o 8 euro/mese per un mese.

Il chatbot Aria è stato aggiornamento per fornire risposte più dettagliate, utili suggerimenti e link di approfondimento su specifici argomenti, tra cui ricette, giochi e shopping.

Android 90 per Android offre infine una maggiore personalizzazione delle cartelle dei segnalibri. L’utente può aggiungere una emoji che semplifica la ricerca quando il numero di siti preferiti è elevato. Le emoji possono essere aggiunte sia al momento della creazione delle cartelle che alle cartelle esistenti. Verranno mostrate accanto al nome.