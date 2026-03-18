Opera 129: Gemini nella barra laterale e correzioni di sicurezza

L’1,78% degli utenti del web usa Opera. Può sembrare poco, ed è poco ma per chi lo ha scelto come browser quotidiano, ogni aggiornamento conta. Opera 129 è appena arrivato sul canale stabile basato su Chromium 145 e porta con sé due novità significative: l’integrazione di Gemini nella barra laterale e le correzioni per le vulnerabilità zero-day CVE-2026-3909 e CVE-2026-3910 che colpiscono tutti i browser Chromium.

Gemini e Google Traduttore nella barra laterale di Opera 129

La novità funzionale più interessante è l’arrivo di Gemini e Google Traduttore nella barra laterale di Opera. Le due funzioni, precedentemente nascoste dietro flag sperimentali, sono ora accessibili direttamente dal pannello laterale, lo spazio che Opera dedica ai servizi integrati come Instagram, messaggistica e lettore musicale.

Le patch di sicurezza critiche

Opera 129 include le correzioni per le due vulnerabilità zero-day di Chromium di cui abbiamo già parlato, le stesse che colpiscono Chrome, Edge, Brave e Vivaldi. Se si usa Opera e non ha ancora fatto l’aggiornamento, non dovrebbe perdere tempo.

Miglioramenti allo split-screen e correzioni varie

L’aggiornamento sistema diversi problemi della modalità split screen. In alcuni casi il browser andava in crash quando si chiudeva l’ultima scheda nello split, questo è stato corretto. È stata migliorata anche la gestione delle sessioni in split screen chiuse di recente, che ora si possono recuperare in modo più affidabile.

Inoltre, è stato evitato un comportamento anomalo che permetteva di creare uno split con Google Meet in finestra separata. Infine, sono stati corretti i colori al passaggio del mouse sui piccoli indicatori dei siti (le “chip”) nella modalità split screen, rendendoli più chiari e coerenti.

Per quanto riguarda l’interfaccia, Opera 129 corregge l’ordine delle schede quando si aprono cartelle di segnalibri e risolve problemi di visualizzazione della barra delle schede, della barra degli indirizzi e della barra superiore su macOS. I pannelli laterali di Instagram, Deezer e Google Meet hanno ricevuto correzioni specifiche.

Per aggiornare, basta andare su menu Opera > Aggiornamento e ripristino > Controlla aggiornamenti.