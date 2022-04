Opera Crypto Browser arriva su iPhone e iPad

Pubblicato all’inizio dell’anno per Windows, macOS e Android, oggi Opera Crypto Browser fa il suo debutto ufficiale anche sui dispositivi della mela morsicata. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di una nuova incarnazione del software messa a punto dalla software house norvegese, tutta dedicata a blockchain e criptovalute.

Il Crypto Browser di Opera anche per iOS e iPadOS

L’app è dotata di un wallet integrato, grazie al quale gestire asset come BTC o ETH, senza costringere l’utente a scaricare plugin o estensioni. Tra gli altri punti di forza, il pieno supporto alle applicazioni decentralizzate del Web3, agli NFT e all’ecosistema di servizi Polygon.

L’elenco delle funzionalità non termina qui. Ce n’è anche una denominata Crypto Corner, di fatto una pagina di avvio che riepiloga le più importanti notizie del momento a proposito delle monete virtuali, l’andamento dei prezzi in tempo reale, i podcast più interessanti da seguire e altro ancora.

Chi desidera mettere alla prova le versioni iOS e iPadOS di Opera Crypto Browser lo può fare fin da subito, scaricando e installando la release beta direttamente dalla piattaforma App Store di Cupertino.

Non si tratta della sola versione alternativa del browser proposta dalla software house. C’è anche quella battezzata GX e destinata agli appassionati di gaming. Lanciata nel 2019, è andata via via arricchendosi di nuove caratteristiche col passare del tempo. A gennaio è stata pubblicata su Epic Game Store.