Opera GX: il browser arriva su Epic Games Store

Puntare sulla diversificazione dell'esperienza offerta dal proprio browser per conquistare e fidelizzare una fetta dell'utenza, in un mercato oggi dominato da Chrome. È la strada scelta per Opera GX, software per la navigazione che strizza l'occhio agli appassionati di gaming, proposto dalla software house norvegese fin dal 2019 e che oggi fa il suo debutto ufficiale su Epic Games Store.

Epic Games Store accoglie il browser Opera GX

Tra le funzionalità che lo differenziano dall'edizione standard ci sono il GX Corner con informazioni sui giochi e una serie di ottimizzazioni che limitano l'impiego di risorse come CPU, RAM e traffico dati così da non impattare sulle prestazioni in-game. Debuttare sulla piattaforma che di fatto rappresenta il principale concorrente di Steam potrebbe favorirne la diffusione in questa specifica nicchia.

È possibile scaricare e installare Opera GX direttamente da Epic Games Store. Rimane sempre come alternativa per il download la pagina dedicata sul sito ufficiale del browser. Disponibili anche le versioni mobile per Android e iOS.

Ricordiamo che, di recente, lo sviluppatore ha lanciato anche Opera Crypto Browser, una versione (come si può intuire dal nome) ottimizzata per criptovalute, Web3, NFT e applicazioni decentralizzate su blockchain.

Restando in tema, questo pomeriggio sullo store di Epic Games arriverà un nuovo gioco gratuito: si tratta di Daemon X Machina, realizzato da Marvelous e già visto anche su Switch. È caratterizzato da un gameplay a base di mech. Rimarrà disponibile a costo zero per una settimana.