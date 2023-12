Opera introduce Lucid Mode 2.0 con controlli migliorati

Opera è un browser che offre una funzione unica: Lucid Mode. Si tratta di un filtro che applica ai video per renderli più nitidi e vivaci. Questa funzione è stata introdotta circa un anno fa e ora è stata aggiornata con la versione 2.0.

Cos’è la Modalità Lucid e come funziona

La Modalità Lucid è una funzione che si attiva con un pulsante che appare sopra i video quando si usa il browser Opera. Premendo il pulsante, si applica un filtro che migliora la qualità dell’immagine, rendendola più chiara e definita. Questo è utile soprattutto per i video vecchi o di bassa qualità, che possono risultare sfocati o scuri su uno schermo moderno.

Opera ha annunciato Lucid Mode 2.0 facendo riferimento al Disturbo Affettivo Stagionale (SAD), una condizione medica che colpisce molte persone durante l’inverno, quando la luce naturale è scarsa. Il SAD provoca sintomi come irritabilità, depressione e tristezza. Opera ha paragonato il SAD alla SDD, che ha definito Disturbo da Definizione Standard. Si tratta di un termine inventato da Opera per indicare la frustrazione che si prova guardando video di scarsa qualità. Opera sostiene che la Modalità Lucid 2.0 può aiutare a prevenire la SDD, rendendo i video più piacevoli da guardare.

Quali sono le novità della Modalità Lucid 2.0

Lucid Mode 2.0 offre alcune novità rispetto alla versione precedente. Innanzitutto, Opera afferma che ha un impatto minore sulle prestazioni del browser e sul consumo della batteria.

Inoltre, permette di regolare l’intensità del filtro, per adattarlo alle proprie preferenze. Per farlo, bisogna andare nelle Impostazioni del browser e cercare la sezione Lucid Mode. Qui si trova un cursore che si può spostare da sinistra a destra per aumentare o diminuire l’effetto del filtro. Questo può essere utile per trovare il giusto equilibrio tra qualità e naturalezza dell’immagine.

Infine, Lucid Mode 2.0 introduce la funzione Anteprima Divisa, che si attiva con un pulsante a forma di schermo diviso che appare sopra i video. Questa funzione mostra un cursore di confronto che si può muovere lateralmente per vedere la differenza tra il video originale e il video con la Modalità Lucid. Questo può essere utile per apprezzare il miglioramento ottenuto con il filtro.

Come scaricare Opera e i nuovi sfondi luminosi

Per provare Lucid Mode 2.0, bisogna scaricare il browser Opera dal sito ufficiale per Windows, macOS e Linux. La funzione è disponibile a partire dalla versione 105.0.4970.34.

Opera ha anche rilasciato due nuovi sfondi luminosi per contrastare il SAD, chiamati Sunrise e Sunrise in Motion. Si tratta di immagini che mostrano il sole che sorge, con colori caldi e vivaci. Per scaricarli, bisogna andare sul sito web di Opera Wallpapers e cercare i due sfondi. Oppure, si può accedere direttamente alle pagine degli sfondi (1 e 2) e cliccare sul pulsante Aggiungi a Opera. Poi, si può attivare lo sfondo dalla sezione delle impostazioni nella pagina Nuova scheda. Gli sfondi sono molto belli e possono aiutare a creare un’atmosfera positiva.