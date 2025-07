Opera lancia nuovi temi spettacolari con sfondi animati e musica

Mentre Chrome e Edge si sfidano a colpi di millisecondi di velocità di caricamento, Opera ha deciso di giocare una partita completamente diversa. L’azienda norvegese ha appena lanciato tre nuovi temi spettacolari: Mirage, Isen e Cube, con Viking in arrivo. Non sono semplici cambi di colore, ma esperienze complete con sfondi animati, musica di sottofondo e suoni personalizzati.

Nuovi temi Opera per regalare emozioni

Non è più questione di chi arriva primo a caricare una pagina, ma di chi rende il viaggio più interessante. Il tema Mirage è nato da centinaia di richieste degli utenti per qualcosa di “nero opaco”, “nero solido”, o semplicemente “nero”. Opera ha ascoltato e ha creato un tema specificamente pensato per chi programma tutta la notte o studia per ore senza affaticare gli occhi.

Per anni, la competizione tra browser si è giocata sui numeri: velocità di JavaScript engine, consumo di RAM, punteggi nei benchmark. Opera ha capito che questa guerra è un vicolo cieco dove Chrome dominerà sempre. La nuova strategia punta tutto sull’esperienza emotiva, non importa se il browser è 50ms più lento se fa sorridere ogni volta che si apre.

Il tema Viking in arrivo introduce Olaf, un personaggio in stile 8-bit che trasforma la navigazione in un’avventura pixelata.

L’estetica come differenziazione

In un mercato dove tutti i browser fanno sostanzialmente le stesse cose, l’estetica diventa l’ultimo campo di battaglia. Opera ha capito che gli utenti non scelgono solo in base a cosa il browser fa, ma in base a come li fa sentire. È la stessa rivoluzione che ha portato Apple al successo: non basta funzionare bene, bisogna essere desiderabili.