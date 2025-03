Opera One, arrivano i comandi AI per le schede

L’ultima funzione di Opera è pensata per gli accumulatori di schede: i “Tab Commands“, un gestore di schede alimentato da Aria, l’assistente AI integrato nel browser.

Opera migliora la gestione delle schede con i comandi AI “Tab Commands”

Si hanno decine di schede aperte e non si sa più dove mettere le mani? Niente paura, basta dire ad Aria cosa fare. “Raggruppa le mie schede di Wikipedia“, “Chiudi tutte le schede di YouTube tranne questa“, “Fissa le mie schede di Instagram“… e voilà, fatto! Per lanciare i Tab Commands, basta premere Ctrl + / su Windows o Cmd + / su macOS. Oppure, se si hanno più di cinque schede aperte, basta cliccare con il tasto destro su una qualsiasi di esse e selezionare “AI Tab Management”.

Dopo aver eseguito un comando, Aria mostrerà quante schede ha processato e darà la possibilità di annullare l’operazione con un comodo pulsante “undo”. Così, se si cambia idea, si può tornare allo stato precedente con un clic.

Per quanto riguarda la privacy, Opera assicura che solo i prompt vengono inviati ai server di Aria, che restituiscono le istruzioni per l’esecuzione locale. Alcun dato sensibile viene condiviso.

Nuove funzioni AI anche per Opera GX e Opera Air

I Tab Commands sono disponibili per tutti gli utenti di Opera One, ma le novità non finiscono qui. Anche Opera GX e il neonato Opera Air ricevono aggiornamenti AI, come la Writing Mode 2.0 (per generare testo con un clic). L’assistente AI Aria guadagna un’interfaccia migliorata, mentre il browser diventa più fluido e reattivo.

Aria diventa ancora più intelligente

Con l’ultimo update, gli utenti di Opera possono spostare Aria dalla barra laterale a una scheda del browser e fissare chat specifiche a particolari siti web per una maggiore produttività. Inoltre, Aria promette un contesto migliore, suggerimenti più pertinenti e link utili quando rileva argomenti popolari come cucina, shopping, videogiochi, ecc. Le ultime novità AI per Opera One, GX e Air sono già disponibili per il download.