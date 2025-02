Opera One: Bluesky, Discord e Slack arrivano nella barra laterale

Le sidebar nei browser moderni non sono una novità, ma Opera ha deciso di fare le cose in grande. Con l’ultimo aggiornamento di Opera One, il suo browser di punta, gli utenti potranno accedere a Discord, Slack e Bluesky direttamente dalla barra laterale.

Bluesky, Discord e Slack nella barra laterale di Opera One

I nuovi arrivati non sono casuali. Sono il risultato diretto delle richieste della community di Opera, che ha espresso il desiderio di poter accedere più facilmente agli strumenti di lavoro e ai social network preferiti. Ora quindi si può lavorare su Slack o chiacchierare in chat con gli amici su Discord o curiosare tra gli ultimi post BlueSky, senza mai lasciare Opera.

Discord, Slack e Bluesky si aggiungono a una lista già nutrita di piattaforme social sulla barra laterale di Opera. Dalla sidebar, infatti, si può accedere a Spotify, Telegram, WhatsApp e Instagram. Per abilitare le nuove entrate, è necessario aggiornare il browser all’ultima versione e aprire il menu di configurazione della sidebar. Tutto molto semplice.

Due nuovi temi in arrivo su Opera One

Ma le novità non finiscono qui. Con l’ultimo aggiornamento di Opera One arrivano anche due nuovi temi grafici per dare una rinfrescata all’esperienza di navigazione. Il primo strizza l’occhio all’arte astratta, e il secondo farà contenti gli appassionati di fantascienza e spazio.

Entrambi supportano la modalità chiara e scura, hanno suoni personalizzati per il browser, musica di sottofondo e suoni per la tastiera. Perché navigare su Internet non deve essere noioso!