Opera One arriva su iOS con l'assistente IA Aria

La software house norvegese ha annunciato la versione stabile di Opera One per iOS, dopo aver completato i test con la versione beta. Il browser, già disponibile su desktop da oltre un anno (a fine giugno è stata rilasciata la versione R2 per gli sviluppatori), integra l’assistente IA Aria.

Novità di Opera One per iOS

La prima novità riguarda l’interfaccia. La barra di ricerca è stata spostata nella parte inferiore dello schermo per facilitare l’inserimento delle query o degli indirizzi web, anche con una sola mano. La barra di ricerca può essere attivata con la gesture “swipe down”, la stessa usata per cercare le app su iPhone.

Gli utenti possono comunque ripristinare la modalità di navigazione standard e il Fast Action Button. Opera One per iOS velocizza anche la ricerca attraverso il completamento automatico del testo. Durante la digitazione verranno mostrate le parole più adatte tra la barra di ricerca e la tastiera virtuale.

Durante lo scrolling di una pagina, il browser nasconde gli elementi non necessari (barre superiore e inferiore) per la visualizzazione a schermo intero. Viene inoltre automaticamente cambiato il colore delle barre per adattarsi al quello del sito visitato. È stato anche modificato il vecchio carosello sulla pagina di avvio.

Aria era già disponibile su iOS da un anno. Con Opera One è possibile ora sfruttare l’input vocale, oltre che testuale. L’assistente IA consente inoltre di generare immagini con il modello Imagen2 di Google. Ovviamente non mancano due popolari funzionalità, ovvero ad blocker e VPN gratuita.