Opera One per iOS organizza le schede in modo geniale

Il nuovo aggiornamento di Opera One per iOS è perfetto per chi ha l’abitudine di aprire decine di schede fino a non raccapezzarsi più… Il browser norvegese, infatti, ha introdotto un sistema avanzato di gestione delle schede che rende l’organizzazione più intuitiva, visiva e personalizzabile. Un passo avanti rispetto ai concorrenti, che spesso lasciano gli utenti sommersi da finestre e contenuti.

Opera One su iOS: gestione delle schede rivoluzionata

La prima novità riguarda il layout delle schede. Ora si può passare dalla classica visualizzazione a griglia, utile per vedere le anteprime, a quella a elenco, perfetta per chi accumula molte schede e vuole scorrerle rapidamente. Per cambiare modalità, basta toccare l’icona in basso a sinistra nella galleria delle schede.

Gruppi personalizzati per ogni momento della giornata

Opera One permette ora di creare gruppi di schede tematici. Lavoro, viaggi, tempo libero, progetti personali. Si può selezionare più pagine, assegnare un nome al gruppo e persino scegliere un colore per identificarlo. Un modo carino per tenere tutto sotto controllo, senza dover chiudere o cercare ogni volta.

Ricerca tra le schede e navigazione fluida

Ritrovare una scheda specifica tra decine di altre diventa semplice con la nuova ricerca interna, bastano pochi secondi. Anche la navigazione è più fluida, basta uno swipe laterale e si passa direttamente alla modalità privata o alle schede sincronizzate.

Aria, l’AI di Opera, ora è più visibile e utile

L’assistente AI Aria è stato riposizionato al centro della barra inferiore per essere sempre a portata di mano. Le sue risposte sono ora più dettagliate e contestuali, ideali per chi cerca informazioni rapide e pertinenti durante la navigazione.

Menu personalizzabile e controllo totale

Ora è possibile decidere cosa appare nel menu del browser, scegliendo le funzioni che si usano di più. Un dettaglio che rende Opera One ancora più flessibile e adatto alle proprie abitudini digitali.

Disponibile ora su iPhone e iPad

L’aggiornamento è già disponibile gratuitamente sull’App Store. Jona Bolin, Product Manager di Opera One per iOS, ha spiegato che la novità affronta uno dei problemi più fastidiosi per gli utenti: la gestione caotica delle schede.