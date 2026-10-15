Opera permette di bloccare singoli elementi di una pagina

Magari si è installato l’ad blocker, e passando la pagina al setaccio sembra tutto sparito. Poi, in un angolo, si vede un riquadro che galleggia, è l’ultimo sopravvissuto. Opera ha deciso di dare un’arma in più, senza estensioni e senza litigare con le impostazioni.

Come bloccare un singolo elemento di una pagina web con Opera: l’alternativa a uBlock Origin

Gli ad blocker sono strumenti utili per molti utenti, perché consentono di ridurre la quantità di pubblicità durante la navigazione, ma non riescono a eliminare tutti gli annunci. Alcuni banner e riquadri pubblicitari continuano a comparire anche quando è attivo un sistema di blocco.

Opera sta provando a occuparsi di questi avanzi con uno strumento integrato nel browser. Si clicca col tasto destro sulla parte che dà fastidio, si seleziona “Block this element” e pouf, sparisce. Il browser si ricorda cosa è stato eliminato su ogni sito, quindi non si deve ripetere il rito a ogni visita.

C’è anche “Block multiple elements“, che permette di selezionare e far fuori più pezzi della stessa pagina in un colpo solo. E poi c’è un piccolo cursore a scorrimento, per regolare la selezione e colpire in modo più accurato gli elementi simili.

E uBlock Origin, che fine fa?

Per chi usa o ha mai provato uBlock Origin, tutto questo suona familiare. L’estensione ha da sempre il suo selettore di elementi, si indica una parte della pagina e si crea un filtro. Non sappiamo se Opera si sia ispirata proprio a lui, ma ci somiglia parecchio…

Del resto uBlock Origin è ancora disponibile su Opera, quindi chi lo usa non si ritrova con un superpotere nuovo. Chi lo sfrutta per molto più del solo selettore difficilmente mollerà la sua cassetta degli attrezzi completa.

In teoria sembra tutto bellissimo, ma i siti combattono da anni contro gli ad blocker, cambiano i contenitori degli annunci, rimescolano gli script e spostano il banner di tre pixel per vedere se qualcuno se ne accorge. Se oggi si elimina un elemento, domani il sito può rinominarlo e farlo ricomparire, e quindi si dovrà ricominciare daccapo.

Il precedente non incoraggia. Perfino uBlock Origin ha smesso di inseguire le pubblicità di Facebook, perché la piattaforma cambiava così spesso che tenere il passo era diventato insostenibile.

Disponibilità

Per ora la funzione è presente solo su Opera 139 Developer. Opera non ha detto quando arriverà nella versione stabile. Gli utenti normali possono aspettare, oppure installare la versione per sviluppatori e fare da cavie.