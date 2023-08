Operazione Kandahar: guarda il film in streaming

Operazione Kandahar è il nuovo film appena arrivato in streaming gratis su Prime Video per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Con un mix di azione e thriller, è stato girato interamente interamente in Arabia Saudita (anche le scene che mostrano l’aeroporto di Dubai e quello del Regno Unito).

Operazione Kandahar

Non anticipiamo troppo sulla trama per non rovinare l’esperienza di visione. Proponiamo invece, di seguito, la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

È la storia di Tom Harris un agente della CIA sotto copertura, inviato in una missione in Medio Oriente. A causa di una fuga di informazioni, l’uomo viene esposto e la sua identità svelata. Harris insieme al suo traduttore si ritrovano costretti a fuggire, mentre le forze speciali afgane si mettono sulle loro tracce. Riusciranno i due a raggiungere incolumi il punto di estrazione a Kandahar?

Per quanto riguarda la regia, è stata affidata a Ric Roman Waugh, già al lavoro su Greenland, La Fratellanza e Snitch: l’Infiltrato. Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Gerard Butler (The Plane, Attacco al Potere) nei panni del protagonista principale, Elnaaz Norouzi e Travis Fimmel. La durata è pari a 1 ora e 59 minuti, il rating attribuito alla pellicola è 7+. La produzione è curata da Thunder Road Pictures, G-BASE e Capstone Group.

Con un abbonamento ad Amazon Prime si ha accesso all’intero catalogo di film, serie TV e show in streaming su Prime Video. Tra le ultime uscite ci sono anche la seconda stagione di Good Omens, quella de L’Estate nei tuoi Occhi e la pellicola Rosso, Bianco & Sangue Blu. Chi non lo ha ancora fatto, può attivare subito i 30 giorni di prova.

