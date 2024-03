OPIT: l'evoluzione della formazione manageriale in area tech

C’è un modo nuovo per accedere alla formazione universitaria di qualità ed è un’opportunità che è necessario conoscere poiché mette in campo risorse e opportunità del tutto nuove. Il suo nome è OPIT, acronimo di Open Institute of Technology, e rappresenta realmente una strada nuova per cogliere la sfida che il mercato del lavoro sta lanciando. Oggigiorno, infatti, la formazione ha assunto un ruolo sempre più cruciale poiché le aziende necessitano di talenti in grado di affrontare sfide complesse e guidare le organizzazioni in mezzo a questa fase di rapida evoluzione tecnologica. In questo contesto, OPIT si fa strada come un’Istituzione Accademica che ridefinisce il concetto stesso di formazione, proponendo un approccio innovativo e improntato al perseguimento di risultati di eccellenza.

Cos’è OPIT?

OPIT – Open Institute of Technology è un’istituzione accademica accreditata a livello Europeo che propone percorsi di laurea in inglese ed online, focalizzati su Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, Computer Science, Data Science e Digital Business.

OPIT si propone di colmare, con una formazione di qualità, il divario tra teoria e pratica nell’ambito della formazione manageriale e tecnologica. Questo, del resto, è quel che richiede un mercato del lavoro sul quale sta per piombare la scure dell’Intelligenza Artificiale e che negli anni a venire imporrà una forte rimodulazione di funzioni e competenze nel mix che ogni azienda avrà al proprio interno. L’essenza del modello OPIT risiede nella creazione di un ambiente formativo dinamico e coinvolgente, in cui gli studenti non solo acquisiscono conoscenze, ma sviluppano competenze pratiche che li preparano per le sfide del mondo reale.

Un istituto basato su nuovi principi, ma focalizzato anzitutto sulla qualità della formazione e dell’apprendimento. Non a caso OPIT si configura come un’istituzione accademica pienamente accreditata ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e dell’Autorità MFHEA, i cui titoli di studio sono pertanto pienamente riconosciuti a livello europeo ed internazionale. Il tutto, inoltre, sotto l’egida di un nome quale Francesco Profumo, già ministro dell’istruzione e rettore del Politecnico di Torino, e oggi rettore di OPIT.

La necessità di un “modello OPIT” in ambito accademico nasce dalla grave discrepanza tra il numero di diplomati e il numero di laureati in Italia: si tratta di una inefficienza del mondo formativo italiano che genera, a cascata, effetti deleteri su un mercato del lavoro che cerca invece forza lavoro qualificata. Occorre alzare l’asticella e, sebbene l’Italia sia piena di talenti (anche in ramo tecnologico) troppo spesso questo potenziale viene depauperato da un sistema formativo che non è in grado di trasformare l’ambizione in competenza.

L’offerta formativa

Uno dei punti fermi di OPIT è la sua incessante ricerca della qualità nell’educazione. I programmi formativi sono stati attentamente progettati e formulati per garantire che ogni elemento del rapporto con gli studenti sia all’altezza degli standard più elevati.

OPIT incarna inoltre un concetto di istruzione moderna, abbracciando le sfide e le opportunità che le nuove tecnologie presentano. Le sue metodologie didattiche innovative sono progettate per adattarsi ai bisogni e alle aspettative degli studenti del mondo moderno. Attraverso l’uso di tecnologie e approcci pedagogici d’avanguardia, e un corpo docenti internazionale, OPIT offre un’esperienza di apprendimento che rappresenta una forte rottura con gli schemi del passato, inseguendo un’efficienza nuova nel formare quei talenti di cui il mondo del lavoro ha urgente necessità.

L’offerta attuale è suddivisa:

Particolarmente interessante è la prospettiva che si apre al termine di un percorso che, come quello voluto da OPIT, si focalizza sull’area di intersezione tra il mondo Business e quello Data/AI. Per gli studenti, infatti, si apre la possibilità di diventare Data and AI Manager, Strategic Consultant, Product Manager, Product Owner, IT Business Analyst, Business Intelligence Manager, Entrepreneur

Chief Data Officer o CTO: figure di primo livello all’interno di un’organizzazione aziendale, insomma, con importanti prospettive professionali e immediato impatto sulle possibilità di collocarsi in modo preciso sul mercato del lavoro.

L’IA, in modo particolare, è parte integrante di ogni percorso di studio: in quanto tassello irrinunciabile del mondo del lavoro di domani, l’IA è un ingrediente onnipresente nella formazione offerta da OPIT, poiché è con questo strumento che occorre imparare fin da oggi a relazionarsi.

Modalità di insegnamento

La qualità è garantita anzitutto da una squadra di professori di caratura internazionale, selezionati con cura poiché tasselli fondamentali di un’ossatura formativa incentrata sull’eccellenza del servizio. Laddove l’obiettivo è la creazione di professionisti in grado di affrontare le sfide crescenti che le aziende hanno di fronte, la necessità è quella di sfruttare al meglio il tempo dedicato alla formazione e la scelta del corpus insegnanti è essenziale per certificare questo tipo di investimento.

Un tratto distintivo di OPIT è l’assenza di esami tradizionali: gli studenti procedono attraverso “assessment” obbligatori durante l’intera durata del corso, e non solo alla fine. Questo approccio elimina la pressione associata all’esame finale e consente agli studenti di concentrarsi sull’apprendimento effettivo e sull’applicazione pratica delle conoscenze acquisite: l’obiettivo non è il voto, ma l’acquisizione della conoscenza, al fine ultimo di metabolizzarla sotto forma di competenza. Inoltre, il metodo OPIT promuove una cultura di apprendimento continuo e collaborativo, in cui gli studenti sono incoraggiati a esplorare, sperimentare, cooperare e imparare senza soluzione di continuità. Una vera e propria community, insomma, improntata sul miglior raggiungimento del risultato.

Le lezioni sono completamente online ed in inglese, con un mix di lezioni in sincrono (in diretta) e in asincrono (registrate). Ogni studente può così organizzare le proprie modalità di studio, i propri spazi ed il proprio tempo, potendo organizzare al meglio la propria giornata per riuscire a dedicare a questa importante ambizione tutta la concentrazione necessaria.

Verso il mondo del lavoro

OPIT opera sull’oggi, ma in ottica del domani. La prospettiva è quella di aziende come Cisco, AWS, PayPal, Morgan Stanley o Accenture, tutti nomi che già hanno attinto alle risorse dell’istituto per cercare le giuste corrispondenze tra le necessità dei brand e le qualità dei neolaureati. OPIT attiva tramite queste partnership anche possibilità di stage e mette a disposizione dei ragazzi risorse e Career Coaching utili a trovare il giusto punto di tangente tra la parabola di uscita dal periodo della formazione e la parabola di atterraggio nel mondo professionale: l’iperbole che verrà a crearsi sarà direttamente proporzionale a qualità, competenze, ambizione e abnegazione del singolo studente.

Quel che le aziende stanno cercando è qualcuno in grado di identificare, costruire e cavalcare la next big thing. Ecco perché un percorso formativo orientato all’innovazione ed agli strumenti cercati sul mondo del lavoro significa costruire una vera e propria palestra di vita e di business da cui far scaturire le personalità che costruiranno il mercato di domani.

Come si accede a OPIT?

Un messaggio molto importante che OPIT lancia agli studenti interessati è inerente all’accessibilità dei corsi. Il costo (2250 Euro/term per i 3 term del master ed i 6 term della laurea magistrale) è alla portata di tutti coloro i quali intendono coltivare questo tipo di ambizione: per accedervi è sufficiente compilare l’apposito form e superare il successivo incontro conoscitivo. In quella sede sarà possibile apprendere ogni dettaglio sul progetto e capire come e se faccia al caso proprio.

OPIT attrae, ad oggi, studenti e studentesse provenienti da 38 nazioni diverse, con percentuali molto alte dall’Italia e dall’Europa, rispettivamente il 41% e il 31%, e in misura minore ma significativa da altre parti del mondo: Nord America, Asia, Africa, America Latina e Medio Oriente.)

I requisiti sono un diploma ed una conoscenza dell’Inglese certificata di livello B2. Varie le opzioni di pagamento disponibili e le possibilità di finanziamento del proprio percorso di studio. Ci sono tutte le condizioni, insomma, affinché OPIT possa essere una libera scelta in mano a studenti che hanno una reale ambizione da coltivare.

In collaborazione con OPIT