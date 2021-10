OPPO A15: smartphone semplice, funzionale e ADATTO A TUTTI (-25%)

Girarci intorno è inutile: lo sappiamo bene io e te che ci sono degli smartphone adatti a tutte le tipologie di utenti e smartphone che invece sono dedicati a nicchie speciali. Avere un dispositivo che supporti bene il gaming mobile non interessa a tutti così come un altro modello con apparato fotografico super professionale che gira video in 8K può non fare acquolina ad altri.

Il mercato è bello perché vario, ma non per questo bisogna scegliere il prodotto sbagliato per se stessi. Se ad esempio sei in cerca di un dispositivo che ti garantisca l'indispensabile e qualcosa di più, OPPO A15 è ciò che fa per te.

OPPO A15: cosa devi sapere sul suo conto

In colorazione Mistery Blue acquista un tocco di originalità questo OPPO A15 che è uno smartphone ottimo per un utilizzo da tutti i giorni. Chiamate, messaggi, applicazioni come social e così via.

Ha un bel display ampio da 6,52 pollici per poter visualizzare tutte le informazioni senza dover strizzare gli occhi. Ovviamente ti permette di avere tutte le applicazioni che più ami grazie al Google Play Store che ti fa scaricare tutto in quattro e quatt'otto.

Di base arriva con 32 GB di memoria ma la puoi espandere come meglio credi con MicroSD. Come è ovvio che sia non mancano delle fotocamere sia sul pannello posteriore che frontalmente per scattare ricordi e selfie senza esitazioni.

È dual SIM, ha un'ottima batteria ed è presenta la ricarica rapida.

Insomma, non gli manca nulla per un utilizzo base

