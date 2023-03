OPPO A16 con tripla fotocamera e 5000mAh: il prezzo è un regalo (129€)

OPPO A16 è un ottimo smartphone economico che oggi ti porti a casa ad un prezzo ancor più conveniente. Su Amazon il dispositivo è in offerta a soli 129,99 euro e inclusa nel prezzo hai anche l’estensione di garanzia Oppo che ti copre, in totale, per ben 30 mesi.

Con spedizione Prime e consegna immediata scoprirai uno smartphone che vale sicuramente più di quel che costa, poiché dotato di una scheda tecnica molto interessante.

OPPO A16: lo smartphone economico che stavi cercando

OPPO A16 ti sorprenderà con il suo display da 6.52 pollici e frequenza di aggiornamento a 60Hz, che esalta il sistema a tripla fotocamera da 13 megapixel con intelligenza artificiale che ti supporta nel catturare immagini magnifiche.

Presente anche una fotocamera frontale da 8 megapixel e LED posteriore con sensore di temperatura. Degna di nota è la batteria da 5000mAh che ti assicura un uso a lunga durata con il supporto alla ricarica rapida a 10W.

Ultra leggero e ultra sottile, nella confezione trovi anche gli auricolari jack 3.5, tutto l’occorrente per la ricarica e anche una custodia protettiva in silicone. Non ti mancherà praticamente nulla.

OPPO A16 sarà uno smartphone capace di soddisfare tutte le tue esigenze di base e oggi lo paghi davvero pochissimo: 129,99 euro in offerta. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.