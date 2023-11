OPPO A16, lo smartphone CROLLA a 99€ per il Black Friday

Al prezzo di soli 99 euro, OPPO A16 è l’offerta giusta per chi cerca uno smartphone economico, ma al tempo stesso completo. A proporre il forte sconto è Amazon, durante la Settimana del Black Friday dedicata allo shopping. Tra i punti di forza va citato il design sottile e curato in ogni dettaglio con finiture metallizzate.

Black Friday: smartphone OPPO A16 in forte sconto

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento da 60 Hz, chipset MediaTek Helio G35 con CPU octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD), supporto Dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce SuperVOOC tramite USB-C. Ottimo il comparto fotografico: tripla posteriore da 13+2+2 megapixel potenziata dall’intelligenza artificiale e selfie camera frontale da 8 megapixel. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Tutte le altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Come scritto in apertura, oggi è possibile acquistare lo smartphone OPPO A16 nella colorazione Crystal Black al prezzo di soli 99 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista in un solo giorno. Si tratta della versione italiana con sei mesi di garanzia aggiuntiva (30 in totale).

