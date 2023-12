OPPO A17 tocca il nuovo MINIMO STORICO: risparmia il 14% su Amazon

Dopo averti proposto in questa fredda mattina di metà dicembre lo smartphone OPPO Reno10 al prezzo più basso di sempre su Amazon, restiamo nello stesso portale in quanto non mancano anche altri telefoni dello stesso brand a cifre altrettanto intriganti. Nella fattispecie, proprio in queste ore puoi accedere all’OPPO A17 al suo minimo storico grazie a uno sconto del 14%, minimo ma pur sempre utile per risparmiare. Andiamo a vedere le sue caratteristiche tecniche.

OPPO A17 scende di prezzo su Amazon

Senza ulteriori indugi, andiamo a vedere la scheda tecnica di OPPO A17 a partire dal display LCD a 60Hz da 6,56 pollici, dotato di bordi leggermente spessi e di un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel. Posteriormente viene quindi seguita da una configurazione a doppia camera, rispettivamente da 50 MP e 2 MP. Un telefono modesto, che sul fronte multimediale fa il suo lavoro permettendo di guardare film, video e serie TV in ottima qualità senza troppi compromessi.

Sotto la scocca a gestire il tutto sono una batteria da 5.000 mAh, il chipset MediaTek Helio G35 da massimo 2,3 GHz, e un totale di 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile fino a 1 TB. Non manca, poi, il jack da 3,5mm per supportare ancora gli auricolari cablati, dotazione non scontata di questi tempi.

Quanto costa? Normalmente vengono richiesti 149,99 euro ma, in queste ore, si passa a 119,99 euro con consegna gratuita in un giorno agli utenti Prime e pagamento completabile in più rate a Tasso Zero con Cofidis. Il reso, infine, è effettuabile fino al 31 gennaio 2024 essendo un acquisto nel periodo natalizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.