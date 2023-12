OPPO Reno10 al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon: risparmia prima di Natale!

Altro giorno, altre offerte Amazon da segnalarti in vista del Natale. Dopo averti parlato dello smartwatch Garmin Instinct 2S al 18% in meno, riportiamo i nostri occhi sul portale di e-commerce statunitense in quanto ci sono vari smartphone a prezzi speciali, tra cui il medio-gamma OPPO Reno10. Lanciato sul mercato durante il 2023, è ora disponibile al prezzo più basso di sempre e gode persino della consegna in un giorno. Se ti serve un telefono e anche in fretta, considera attentamente questo modello!

OPPO Reno10 è a un prezzo ottimo su Amazon!

Lo smartphone OPPO Reno10 è caratterizzato da un pannello AMOLED eccezionale, capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz e di meravigliare l’occhio con i suoi 6,7 pollici di diagonale, perfetti per vedere film e serie TV a una qualità altissima. Esternamente, poi, si fa notare il modulo fotocamera dal design molto particolare, con tre sensori rispettivamente da 64, 32 e 8 megapixel. Anteriormente, quindi, figura una lente singola da 32 MP.

Lato memoria si parla di 8 GB di RAM espandibile virtualmente fino a 16 GB e di 256 GB di archiviazione interna non espandibile con microSD. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 67W, mentre il cuore pulsante è il SoC Mediatek Dimensity 7050, capace di raggiungere una frequenza massima pari a 2,6 GHz con due core. Naturalmente, il sistema operativo è Android.

Il prezzo? Se normalmente costerebbe 499,99 euro, ora scende a 359,99 euro dopo avere toccato un prezzo mediano di 379,99 euro negli ultimi mesi. La consegna è garantita a costo zero in un giorno agli abbonati Prime e il pagamento può essere completato a rate senza interessi secondo il piano Amazon.

