OPPO A38 a quasi metà prezzo su Amazon: la offerta TOP del weekend

Il fine settimana di offerte su Amazon è ormai iniziato e, per quanto concerne la telefonia, è possibile trovare tante promozioni davvero imperdibili. Se quindi sei a caccia di un nuovo smartphone e vuoi contenere la spesa, oltre a Xiaomi Redmi Note 13 5G al 17% in meno puoi trovare anche OPPO A38 4G al 41% in meno. Il prezzo attuale, appena sopra i 100 euro, è il minimo storico raggiunto da questo dispositivo, e la consegna è gratuita!

Le caratteristiche di OPPO A38 4G

OPPO A38 4G si presenta come un ottimo telefono, soprattutto a livello estetico, nella fascia medio-bassa: tutto grazie alla lavorazione OPPO Glow a doppia trama presente posteriormente, per dare un aspetto brillante e satinato allo smartphone. Lo schermo mantiene dei bordi leggermente spessi, ed è un pannello LCD HD+ da 6.56 pollici dai colori vivaci e realistici.

Il chip in dotazione è il MediaTek Helio G85 da 2,0 GHz di frequenza massima, il quale garantisce la giusta versatilità e potenza nelle attività quotidiane, anche per un leggero multitasking. Il kit memoria si compone di 4 GB di RAM con possibilità di espansione virtuale tramite i 128 GB di memoria interna, a loro volta espandibili con microSD. La batteria è da 5.000 mAh, mentre lato fotocamera si trovano due lenti posteriori da 50 e 2 MP, e una anteriore da 5 MP.

Il prezzo? 129,90 euro al posto di 219,99 euro, con consegna gratuita in un giorno per i clienti Prime e pagamento dilazionabile anche in 5 mesi senza interessi con piano Amazon.