OPPO A38 occasione STUPENDA per uno smartphone AL TOP (-41%)

Uno smartphone con la S maiuscola. Perfetto per tutti i giorni e con l’occorrente per avere sempre ciò di cui hai bisogno tra le mani. OPPO a38 è una svolta se sei alla ricerca di un nuovo dispositivo e vuoi pagare una cifra giusta senza esagerare.

Con display fotonico e tanta potenza dalla sua parte, non te lo perdere. Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon per ottenere uno sconto del 41% sul prezzo di listino. Quanto paghi? Appena 129,99€ quindi non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO A38, uno smartphone con tutto al posto giusto

Bello e rifinito nei particolari. OPPO A38 è uno smartphone che non si fa mettere i piedi in testa dalla concorrenza e beh, te lo dimostra in più occasioni. Con supporto per auto che trovi in confezione, non ne fai mai a meno.

Ma veniamo a noi, questo smartphone qui ha un display ampio, colorato e luminoso. Con la risoluzione avanzata e i 90HZ puoi farci quel che vuoi quindi divertiti con app, giochi, streaming e social.

Di base hai a disposizione 128GB di memoria ma tranquillo, grazie a una semplice microSD la espandi fino a 1TB per non andare mai stretto. In fin dei conti credo che riempirai presto la memoria grazie alla fotocamera doppia che ti fa scattare foto e registrare video come se fossi un professionista. Per non parlare della selfie cam che è la ciliegina sulla torta.

Insomma, non mancano all’appello neanche una batteria formidabile che ti porta al giorno dopo e la ricarica rapida.

Cosa aspetti? Approfitta al volo dello sconto su Amazon e porta immediatamente a casa il tuo OPPO A38 a soli 129,99€ con sconto del 41%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.