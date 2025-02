OPPO A40 a 119€, l'affare smartphone del giorno (offerta a tempo)

Trovi OPPO A40 in offerta a tempo su Amazon. È l’affare del giorno se stai cercando uno smartphone economico, ma al tempo stesso dotato di ogni funzionalità utile per l’utilizzo quotidiano. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo nel carrello prima che risulti sold out. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata ColorOS e accesso a Google Play. In omaggio c’è il supporto per auto.

Lo sconto su Amazon sullo smartphone OPPO A40

Integra un display da 6,67 pollici in alta risoluzione con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, ideale per lo streaming dei contenuti multimediali, per il gaming e in generale per tutte le applicazioni. Sotto la scocca c’è il processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 affiancato da 8 GB di RAM (4+4 GB virtuali) e da 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD). Completano la dotazione la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, GPS, NFC e batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata e supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W. Scopri di più nella descrizione completa.

OPPO A40 al prezzo di soli 119 euro è un affare, soprattutto se stai cercando uno smartphone economico. Il forte sconto è applicato in automatico, non devi nemmeno inserire coupon o codici. Scegli la colorazione che preferisci tra Sparkle Black (visibile in queste immagini) e Starry Purple, la spesa finale di non cambia.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Se lo compri ora, riceverai lo smartphone a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta a tempo, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne adesso, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.