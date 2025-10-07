 OPPO A40 al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime
OPPO A40 al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

Amazon celebra l'inizio della Festa delle Offerte Prime con lo sconto che porta lo smartphone OPPO A40 al suo prezzo minimo storico.
OPPO A40 al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime
Amazon celebra l'inizio della Festa delle Offerte Prime con lo sconto che porta lo smartphone OPPO A40 al suo prezzo minimo storico.

Oggi trovi OPPO A40 al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Lo smartphone è protagonista nella Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon e che andrà avanti fino alla mezzanotte di domani. Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mani su un dispositivi a cui non manca davvero nulla per l’utilizzo quotidiano, a partire da un design con certificazione militare per la resistenza agli urti.

La Festa di Prime: OPPO A40 al minimo storico

Il sistema operativo è Android con interfaccia ColorOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. A livello di specifiche tecniche sono presenti un ampio display da 6,67 pollici con risoluzione HD+ (1640×720 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM (6+6 virtuale), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e AI, selfie camera frontale da 5 megapixel con supporto al riconoscimento facciale, connettività è 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, lettore di impronte digitali e batteria da 5.100 mAh con autonomia con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC 2.0 da 45 W. Fai un salto sulla scheda del telefono per tutte le altre informazioni.

Le fotocamere dello smartphone OPPO A40

In questo momento OPPO A40 si trova al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, se stai cercando uno smartphone completo e versatile. Lo sconto è automatico, non servono coupon o codici. Nella confezione è incluso il supporto per auto.

OPPO A40 Smartphone, Fotocamera AI 50MP, Selfie 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 5100mAh, RAM 12GB (6+6) +ROM 128GB (esp1TB), IP54, Supporto Auto [Versione Italia], Sparkle Black

Appena iniziata, la Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani. Se sei abbonato a Prime, puoi già approfittarne e sfogliare il catalogo alla ricerca degli affari migliori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
7 ott 2025
