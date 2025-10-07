OPPO A40 al MINIMO STORICO per la Festa delle Offerte Prime

Oggi trovi OPPO A40 al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Lo smartphone è protagonista nella Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon e che andrà avanti fino alla mezzanotte di domani. Non lasciarti sfuggire l’occasione e allunga le mani su un dispositivi a cui non manca davvero nulla per l’utilizzo quotidiano, a partire da un design con certificazione militare per la resistenza agli urti.

La Festa di Prime: OPPO A40 al minimo storico

Il sistema operativo è Android con interfaccia ColorOS e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. A livello di specifiche tecniche sono presenti un ampio display da 6,67 pollici con risoluzione HD+ (1640×720 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM (6+6 virtuale), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e AI, selfie camera frontale da 5 megapixel con supporto al riconoscimento facciale, connettività è 4G, Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, lettore di impronte digitali e batteria da 5.100 mAh con autonomia con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC 2.0 da 45 W. Fai un salto sulla scheda del telefono per tutte le altre informazioni.

In questo momento OPPO A40 si trova al suo prezzo minimo storico. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, se stai cercando uno smartphone completo e versatile. Lo sconto è automatico, non servono coupon o codici. Nella confezione è incluso il supporto per auto.

Appena iniziata, la Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani. Se sei abbonato a Prime, puoi già approfittarne e sfogliare il catalogo alla ricerca degli affari migliori.