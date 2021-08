Oppo A53 è il tuo nuovo smartphone a PREZZO REGALO

È arrivata l'ora di cambiare smartphone? Se sei in cerca di un modello senza fronzoli e perfetto per tutti i giorni allora devi acquistare Oppo A53. In offerta su Amazon lo paghi appena 139,99€ e risparmi subito una quarantina di euro.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Oppo A53: tutto ciò che devi sapere

Uno smartphone semplice eppure elegante: è proprio lui, Oppo A53. In questa colorazione mint Cream è veramente bellissimo, ma non si tratta solo del punto estetico visto che anche la scheda tecnica è pazzesca.

Se decidi di acquistarlo ti godi contenuti streaming, app e social con una visione pazzesca. Infatti questo dispositivo monta un display da 6,5 pollici in HD+ praticamente un cinema in mano. Con i bordi sottili, poi, l'esperienza risulta persino più ampia.

Al suo interno hai un processore potentissimo con RAM e memoria a sufficienza per fare tutto ciò che vuoi. Se poi hai esigenze particolari, ti basta inserire una MicroSD per espandere lo spazio a disposizione.

Non manca all'appello una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel per scattare foto e ricordi sensazionali. Con la fotocamera frontale ti fai persino dei selfie a regola d'arte.

Ancora dubbi? Allora sappi che la batteria non ti si scaricherà mai visto che è mega e si ricarica con la modalità rapida, così da essere sempre sul pezzo.

Acquista subito il tuo Oppo A53 su Amazon a soli 129,99€ in colorazione Mint Cream. Lo ordini e lor ricevi in appena qualche giorno con le spedizioni Prime. Se non sei membro le hai comunque gratuite presso i punti di ritiro.

Sappi che lo puoi pagare in un'unica soluzione, con 5 rate mensili offerte da Amazon o a Tasso Zero con Cofidis.