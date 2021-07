Oppo A54 praticamente REGALATO: approfittane ora o mai più

Oppo A54 è in promozione su Amazon a soli 209,90€. Il ribasso del 22% ti fa risparmiare subito una sessantina di euro sul prezzo di base facendoti portare a casa uno smartphone pazzesco.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Perché devi acquistare Oppo A54

Oppo A54 è uno smartphone semplice ma completo di tutto. Con una spesa minima hai a disposizione un dispositivo eccezionale che ti offre la possibilità di fare tutto ciò che ami. In più in colorazione Fluid Black è uno spettacolo per gli occhi.

Con il suo display da 6.5 pollici ti gusti video e contenuti streaming in modo superbo. La risoluzione elevata accompagna la resa finale che viene amplificata dai bordi quasi inesistenti.

Con il suo processore Qualcomm ed i 4 GB di RAM ti aggiri tra le tue app preferite senza ritardi o interruzioni. In più la memoria è da 64 GB ma se ne hai bisogno la espandi semplicemente grazie a una MicroSD.

Le foto sono la tua passione? Sul pannello posteriore è installata una innovativa quad camera con sensore principale da 48 megapixel per offrirti il meglio. E per i selfie ti basta scattarne uno per meravigliarti della risoluzione.

Se invece sei alla ricerca di un eccezionale battery phone, beh sei sempre nel posto giusto. Con i suoi 5000mAh e la ricarica rapida sei sempre sul pezzo.

Lo smartphone è inoltre Dual SIM e supporta la connettività 5G.

Acquista subito il tuo Oppo A54 su Amazon a soli 209,90€ in colorazione Fluid Black. Lo ricevi in appena 48 ore se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard le spedizioni le hai gratuite optando per la consegna nei punti di ritiro.

Ps: se vuoi lo paghi persino a rate scegliendo Confidis come modalità di pagamento.