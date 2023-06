OPPO A74 in offerta su eBay, smartphone 5G a meno di 200 euro

Parallelamente all’offerta su Samsung Galaxy A52s, smartphone 5G del 2021 disponibile a un prezzo intrigante su eBay, la medesima piattaforma online per la vendita di dispositivi elettronici e altri beni nuovi e usati rilancia OPPO A74 5G in sconto, altro dispositivo mobile con supporto alla rete mobile di quinta generazione lanciato due anni fa sul mercato internazionale. Grazie all’offerta attuale potrai acquistarlo a meno di 200 euro; attento, però, all’esaurimento scorte!

L’offerta eBay di giugno su OPPO A74 5G

Andiamo subito a scoprire le specifiche tecniche di questo smartphone: OPPO A74 5G giunge con il chipset Qualcomm Snapdragon 480 di fascia bassa, compatibile con il 5G ma non così performante. Ad accompagnarlo sotto la scocca sono la batteria da 5.000 mAh e un comparto memoria caratterizzato da 128 GB di archiviazione e 6 GB di RAM.

Lo schermo è invece un pannello IPS LCD da 6,5 pollici Full HD+ con refresh rate di 90Hz, dotato di notch punch-hole per ospitare una fotocamera anteriore da 16 megapixel. Sul retro, invece, si posizionano quattro sensori: un principale da 48 MP per le foto grandangolari, una lente da 8 MP ultra-grandangolare e due opzioni da 2 MP rispettivamente per macro e profondità.

In altre parole, si tratta di uno smartphone low-cost da non sottovalutare, perfetto per te se preferisci utilizzare la rete 5G per navigare su Internet e non hai particolari esigenze lato prestazioni.

Il rivenditore italiano che lo sta proponendo a 169,90 euro al posto di 229,90 euro, ovvero al 26% in meno, conta su 95.000 recensioni positive e garantisce la spedizione a costo zero in due giorni. Il reso può essere effettuato entro 30 giorni – pagando la spedizione per la restituzione – e il pagamento per OPPO A74 5G potrà essere completato tramite PayPal, carte di credito e Google Pay.

