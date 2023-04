OPPO A78 5G: un ottimo smartphone ad un prezzo ancora più basso

Non bisogna per forza inventarsi chissà che cosa per avere un ottimo smartphone 5G economico ma performante.

Oggi ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta su Amazon: puoi acquistare OPPO A78 5G a soli 259,99 euro invece di 329,99. Risparmi ben 70 euro e grazie alla spedizione Prime potresti averlo a casa già domani.

OPPO A78: 5G e non solo, uno smartphone economico completo

OPPO A78 5G è uno smartphone che ti offre una connessione veloce e stabile grazie al supporto alla rete 5G. Potrai navigare, guardare video, giocare e fare videochiamate con la massima qualità e fluidità. Inoltre, la a batteria da 5000 mAh ti garantisce un’autonomia fino a due giorni con una sola ricarica. E se hai bisogno di una ricarica rapida, puoi usare il caricabatterie SUPERVOOC da 33W che ti offre il 54% di batteria in soli 30 minuti.

Il tutto va ad alimentare uno splendido display da 6.5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una certificazione Eye-Care. Questo significa che potrai goderti un’esperienza visiva fluida e confortevole, senza affaticare la vista. Il display ha anche un sensore di impronte digitali integrato per sbloccare lo smartphone in modo rapido e sicuro.

Non manca un comparto fotografico di qualità, con una fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Potrai scattare foto e video nitidi e dettagliati, anche in condizioni di scarsa luce. Potrai anche sfruttare le varie modalità creative, come il ritratto notturno, il panorama e il time-lapse.

Resterai estasiato dal suo design elegante e resistente, con una scocca in metallo e una resistenza all’acqua IPX4. In più, ci sono due altoparlanti stereo con la modalità Ultra-Volume che ti offrono un suono potente e coinvolgente.

Insomma, sarebbe un delitto perdersi l’occasione di acquistare OPPO A78 5G su Amazon a soli 259,99 euro. Fai in fretta.

