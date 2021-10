OPPO A94 è lo smartphone DEFINITIVO: prezzo stellare a Tasso Zero

OPPO A94 è assolutamente uno smartphone che devi prendere in considerazione se stai cercando un nuovo dispositivo. Moderno, curato nei minimi particolari e di ultima generazione è persino in offerta su Amazon a soli 299,90€. Con il ribasso del 19% risparmi circa una settantina di euro sul prezzo di listino e se vuoi lo paghi finanche con finanziamento a Tasso Zero quindi cosa c'è di meglio?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, fossi in te non me lo farei ripetere due volte.

Uno smartphone che naviga in 5G: OPPO A94

In colorazione Fluid Black è davvero bello. Appena lo prendi in mano ti accorgi di quanto sia rifinito nei minimi particolari e che approfittare dell'offerta è stato proprio un affare. OPPO A94, infatti, non ti fa mancare nulla e molto più importante non ti fa scendere a compromessi.

Il suo magnifico display da 6.43 pollici è un pannello AMOLED con risoluzione avanzata che non solo ti fa scorrere tra le app senza problemi, ma ti fa godere anche i contenuti multimediali come se fossi al cinema, letteralmente.

Il processore Dimensity 800 abbinato agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione non possono che supportarti in ogni tuo gesto, da quello quotidiano a quello più ricercato. Inoltre ti permettono di spaziare in ogni campo: dai social, al gaming mobile e fino alla fotografia. Proprio per quest'ultimo scopo hai a disposizione una quad camera posteriore con sensore principale da 48 MP.

Cos'altro manca? Non la ricarica rapida dato che è presente la VOOC 4.0.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta il 5G.

Acquista subito il tuo OPPO A94 su Amazon a soli 299,90€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni con le spedizioni Prime. Per pagarlo a Tasso Zero scegli Cofidis come modalità di pagamento.