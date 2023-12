OPPO A96 è al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE su Amazon: compralo subito!

Lo smartphone OPPO A16s a poco più di 100 euro non ti ha convinto? L’acquisto di un nuovo modello va effettuato con tatto, valutando sempre con molta attenzione la bontà del dispositivo proposto in promozione in un certo periodo. Proprio per questa ragione direttamente da Amazon riprendiamo un’alternativa piuttosto interessante sempre del marchio cinese: stiamo facendo riferimento ad OPPO A96, modello mid-range che ora viene venduto al prezzo più basso di sempre per un periodo di tempo limitato. Affrettati, la consegna avviene anche domani!

Ricevi OPPO A96 domani acquistandolo oggi!

Il dispositivo OPPO A96 si presenza anzitutto con uno schermo da 6,59 pollici LCD IPS FHD+, con refresh rate massimo di 90Hz. Il comparto fotocamera è composto da un sensore frontale da 16 MP e due posteriori rispettivamente da 50 e 2 megapixel. La batteria sotto la scocca, invece, è da 5.000 mAh con ricarica veloce a 33W, una certezza lato autonomia. In termini pratici, infatti, arriverai facilmente anche a fine giornata con una singola carica.

Sempre sotto il “cofano” si trovano quindi 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile fino a 1 TB. Il chipset presente è il Qualcomm Snapdragon 680 4G, un SoC che riesce ad arrivare a 2,4 GHz di frequenza per soddisfare le esigenze di multi-tasking e anche deliziare con qualche gioco.

Venendo al prezzo, quanto è necessario spendere per ricevere a casa questo telefono? 179,99 euro al posto di un prezzo mediano di 229,90 euro. Si tratta, ad ogni modo, di 30 euro in meno rispetto al precedente minimo storico, ovvero di una cifra raggiunta nemmeno durante il Black Friday! La consegna è gratuita e addirittura assicurata in un giorno, basta essere iscritti a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.