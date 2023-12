OPPO A16s al MINIMO STORICO su Amazon: costa poco più di 100 euro!

Vuoi uno smartphone nuovo ma non sei disposto a spendere troppi euro? Se non si vuole cedere a compromessi con le specifiche tecniche è difficile raggiungere cifre basse. Tuttavia, esistono anche modelli particolarmente economici che riescono a offrire buone performance a tutto tondo. Su Amazon, in particolare, oltre all’OPPO A98 5G a 240 euro puoi acquistare OPPO A16s a poco più di 100 euro, quando il prezzo di lancio era di 199,99 euro. Andiamo a scoprire le specifiche tecniche!

Scopriamo OPPO A16s a un ottimo prezzo

Lo smartphone OPPO A16s rientra tra i modelli meno costosi del marchio cinese rilasciati negli ultimi anni e la scheda tecnica lo rende piuttosto chiaro. Lo schermo in dotazione è un semplice pannello HD+ (quindi si ferma al 720p) con diagonale di 6,52 pollici, refresh rate di 60Hz e notch a goccia per ospitare un sensore fotocamera anteriore da appena 8 MP. Posteriormente, invece, figurano tre lenti rispettivamente da 13, 2 e 2 megapixel.

La batteria è da 5.000 mAh, mentre lato memoria notiamo 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile con microSD. Il tutto viene gestito dal cuore pulsante Helio G35 di casa MediaTek, un chipset capace di arrivare a una frequenza massima di 2,3 GHz.

Nulla di particolarmente performance per il periodo 2023-2024, anche perché si tratta di un telefono uscito nell’agosto 2021. Tuttavia, è il suo prezzo a rendere l’acquisto più convincente: si parla di 109,99 euro, contro un prezzo mediano di 149,99 euro e un precedente minimo storico di 119,99 euro. La consegna avviene gratuitamente anche in un giorno se sei iscritto a Prime, e il pagamento può essere completato in 5 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.