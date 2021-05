Smartphone e sostenibilità: OPPO aderisce al consorzio Eco Rating

C'è anche OPPO tra le realtà che hanno scelto di far parte del consorzio Eco Rating, con un'adesione annunciata nel nome della sostenibilità. A partire dal mese di giugno, il nuovo sistema di classificazione sarà diffuso in tutta Europa, consentendo ai clienti di identificare e confrontare gli smartphone che hanno un impatto minore sull'ambiente.

L'obiettivo dichiarato è quello di aumentare la consapevolezza del grande pubblico sull'importanza della protezione ambientale e della sostenibilità . L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra i cinque principali operatori mobile europei: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company e Vodafone. Queste le parole di Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

Pianificazione a lungo termine e perseveranza sono elementi fondamentali per avere un impatto significativo e duraturo nel campo della sostenibilità. In OPPO siamo sensibili a questa tematica e appoggiamo iniziative concrete nella salvaguardia del nostro Pianeta. Guardando al futuro, OPPO continuerà a lavorare con i partner del settore per contribuire maggiormente alla protezione dell'ambiente e creare un futuro più luminoso.