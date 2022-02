Oppo Enco Air W32: gli auricolari per ogni occasione a meno di 60 euro

Abbandona il cavo senza rinunciare alla qualità, all’autonomia e, soprattutto, al confort che le Oppo Enco Air W32. Si tratta di auricolari dall’elevata qualità sonora che fanno della versatilità e comodità il loro punto di forza, con un rapporto qualità/prezzo eccezionale, oggi disponibili a soli 60 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth Oppo Enco Air W32: caratteristiche tecniche

Le Enco Air W32 rappresentano una soluzione che unisce funzionalità e qualità di un modello top di gamma, ma con un prezzo decisamente accessibile. Il design si ispira alle più note AirPods di Apple, ma con un peso di soli 3,75 grammi per ogni auricolare. La forma ergonomica, unita al peso più che ridotto, garantiscono un confort ottimale anche per lunghe sessioni di utilizzo. Non manca la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza al sudore così da adattarsi anche all’uso sportivo durante gli allenamenti. I comandi sono completamente touch e consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione: tracce, volume, chiamate e assistenti vocali sia su Android che iOS. Dal punto di vista funzionale, sono auricolari che non rinunciano davvero a nulla.

Alla qualità del suono ci pensano due driver compositi in titanio da 12mm affiancati dalla tecnologia Bass Booster. Questi garantiscono una grande precisione e fedeltà del suono, con alti e medi cristallini e bassi pieni. A supportare l’audio c’è il modulo Bluetooth 5.2 che garantisce un’associazione immediata ai dispositivi e un segnale estremamente stabile, senza alcuna perdita in termini di qualità. Ottimi i microfoni con cancellazione del rumore che separano in tempo reale la voce dai rumori di fondo, per una maggiore nitidezza della voce in ogni circostanza. Completa la dotazione una buona autonomia di 4 ore consecutive in ascolto, per un totale di 24 ore inclusa la custodia di ricarica.

Grazie ad uno sconto del 40%, le Oppo Enco Air W32 sono disponibili su Amazon a soli 59,99 euro per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.

