Gli auricolari OPPO in sconto nella Festa di Prime

Amazon tende una mano a chi cerca auricolari wireless di qualità proponendo uno sconto davvero interessante sul modello OPPO Enco Air2 Pro in occasione dell’evento Festa delle Offerte Prime che si concluderà a mezzanotte. Hanno raggiunto il loro prezzo minimo storico.

OPPO Enco Air2 Pro, un affare nella Festa Prime

La connettività è gestita mediante tecnologia Bluetooth 5.2, c’è la cancellazione del rumore, la riproduzione dei contenuti e le chiamate possono essere gestite attraverso i controlli touch in dotazione. È garantita la piena compatibilità con Android e iOS. Nell’immagine qui sotto è visibile la custodia che funziona anche come dispositivo di ricarica, per un’autonomia complessiva che arriva a 24 ore. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare gli auricolari wireless OPPO Enco Air2 Pro nella loro colorazione Bianco al prezzo finale di 47 euro. In promozione anche il modello Enco Air2, oggi in sconto a 39 euro, fino a esaurimento scorte.

La Festa delle Offerte Prime è il momento ideale per fare shopping senza spendere troppo. È un evento a tempo limitato: terminerà a mezzanotte. Se non hai un abbonamento Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.