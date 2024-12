OPPO Enco Air3i tra le migliori wearable sotto i 35€, solo su Amazon

Di auricolari Bluetooth ne esistono a migliaia: modelli di ogni genere e con prestazioni che variano. Anche i prezzi non sono tutti uguali ma se tu vuoi spendere il giusto e ottenere la qualità migliore allora non rinunciare alle OPPO Enco Air3i. Si collegano sia ad Android che iOS, hanno un audio stellare e sono comodissime. Conta che sono in sconto con un ribasso del 42%, puoi acquistarle ad appena 34,99€ su Amazon. Cosa aspetti? Potrebbero terminare presto.

OPPO Enco Air3i, perché scegliere queste wearable?

Discrete, comode e stabili. Non hanno punte in silicone e si adattano alle tue orecchie in modo sublime risultando sia leggere che perfette anche quando ti alleni: dopotutto sono impermeabili quindi perché non metterle alla prova? Connettile sia a dispositivi Android che iOS sfruttando il Bluetooth 5.3 che offre connessioni di alta qualità e a lungo raggio per poterti allontanare dallo smartphone senza intoppi.

Ma veniamo a noi, del design abbiamo parlato e del suono? Con un impianto audio costituito da driver da 13,4mm hai un suono che è sia potente che di elevata risoluzione. Ogni sfumatura viene riprodotta nel migliore dei modi senza gracchi e senza distorsioni così i bassi ti fanno tremare fin dentro le ossa e i toni alti ti accarezzano in modo sublime. Ma non solo, l’intelligenza artificiale arricchisce la cancellazione del rumore con cui ti isoli dal mondo esterno.

Tra le altre features non mancano i microfoni per note vocali e telefonate senza interferenze, i controlli touch con cui gestire la riproduzione in modo istantaneo e la batteria da 35 ore che regge sempre il gioco.

A soli 34,99€ su Amazon, le meravigliose OPPO Enco Air3i sono gli auricolari Bluetooth da acquistare al volo. Mettile nel carrello per approfittare dello sconto del 42%.

Delle spedizioni non ti preoccupare: con Prime sono sia rapide che gratuite.