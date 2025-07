OPPO Enco Air4 Pro con driver in Titanio: l'audio è una bomba (52€)

Ci sono tanti auricolari Bluetooth in offerta al Prime Day 2025, tuttavia la scena viene rubata dagli OPPO Enco Air4 Pro che sono quelli giusti sotto ogni punto di vista. Se sei alla ricerca di connessioni stabili, audio di elevata qualità e cancellazione del rumore allora hai l’affare a portata di mano. Acquistali con uno sconto che li rende ancora più vantaggiosi, apri Amazon e mettili nel carrello a 52,99 euro invece di 89,99 euro.

OPPO Enco Air4 Pro sono auricolari Bluetooth che si connettono sia ad Android che iOS grazie alla loro tecnologia 5.4, la quale rende le connessioni stabili, a bassa latenza e soprattutto efficienti. Sono dotati di tutti i comfort tra cui i controlli touch così non c’è bisogno di tirare fuori lo smartphone per gestire la riproduzione musicale. Sono sufficienti alcuni tap su una o sull’altra cuffia in base a ciò che vuoi fare. Resistenti anche all’acqua, diventano le migliori wearable che avresti potuto acquistare considerato che le usi veramente per ogni occasione. Ma prima di tutto devono essere comodi, no? Allora sfrutta il design in ear con le punte in silicone di diverse misure in confezione per trovare il fitting perfetto. In questo modo sono leggere, stabili e soprattutto dal comfort prolungato.

La qualità vien da sé con i driver in Titanio da 12,4 mm che rendono l’audio supremo, intenso e immersivo. I bassi sono potenti e gli altri toni melodiosi per non risultare mai disequilibrati ma, anzi, creare un connubio perfetto. Aggiungi a queste caratteristiche anche la cancellazione del rumore e l’autonomia prolungata ed hai le wearable perfette sotto tutti i punti di vista. Sì, anche il microfono è sensazionale e raddoppia per parlare al telefono e registrare note vocali senza intoppi.

Acquista subito le tue OPPO Enco Air4 Pro a soli 52,99 euro su Amazon con il Prime Day 2025. Risparmia all’istante il 12%.