OPPO Enco Buds2: gli auricolari perfetti a soli 19,99€ su Monclick

Acquista gli OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece di 49,99 euro. Monclick ha organizzato una mega offerta con sconto del 60% per questi auricolari premium dalla qualità elevata. Le componentistiche utilizzate assicurano un audio potente e ricco di dettagli. Indossale all’orecchio e scopri tutti i vantaggi di questo dispositivo pazzesco.

Prima di tutto sono estremamente ergonomici. Questo ti assicura un comfort estremo, anche durante lunghe chiacchierate al telefono od ore passate ad ascoltare musica. I morbidi cuscinetti in silicone anallergico sono facili da pulire e igienizzare. Inoltre, garantiscono una presa salda così da poter essere utilizzati anche durante sport e allenamento.

OPPO Enco Buds2: questi auricolari sono speciali

Degli OPPO Enco Buds2 non è solo speciale il prezzo che ti sta regalando Monclick, ma anche la lo loro dotazione. Grazie al driver da 10mm placcato in titanio ottieni una riproduzione del suono perfetta e fedele, in grado di riprodurre anche i dettagli più specifici in modo chiaro e nitido. Estremamente leggeri, pesano solo 4 grammi, appena li indossi si collegano automaticamente al tuo dispositivo.

La tecnologia di connessione Bluetooth ti assicura una comunicazione in tempo reale perfetta con un collegamento rapido, stabile e senza latenza. Le batterie degli auricolari unite alla custodia di ricarica che li tiene sempre carichi offrono un’autonomia di 28 ore in ascolto e 16 ore in chiamata. Aggiudicateli subito a soli 19,99 euro, anziché 49,99 euro. La qualità ora la paghi meno di 20 euro grazie a Monclick.

