OPPO Enco Buds2: splendidi auricolari Bluetooth a soli 19€

Gli auricolari True Wireless OPPO Enco Buds2 non hanno bisogno di grosse presentazioni, ma quando vengono vendute a un prezzo così basso allora non possiamo non spendere due paroline su questo splendido prodotto. Su Amazon, infatti, avrete l’occasione di acquistali con uno sconto del 60%. Cosa state aspettando? Andate subito sul noto store per acquistare questi fantastici auricolari a soli 19,90 euro. A questo prezzo trovate solo la colorazione bianca, mentre quella nera è in sconto a 29,99 euro.

OPPO Enco Buds2: basso costo, alta qualità

Questi splendidi auricolari sono dotati della connettività Bluetooth 5.2 con cui potrete collegarli a qualunque prodotto e dispositivo senza problemi e senza pericolo di disconnessione. Considerando anche la bassa latenza e l’audio Binaurale, potrete utilizzarli per il gaming mobile oltre che per ascoltare musica e contenuti audio/video con un’ottima qualità.

Sono poi presenti i comandi touch con cui potrete anche controllare la fotocamera e scattare velocemente delle foto, la riduzione del rumore anche in chiamata e dei comodi microfoni per chiamate senza disturbi. Il tutto con un’ottima autonomia che si attesta intorno alle 7 ore con una singola ricarica che diventano 28 ore sfruttando la custodia di ricarica.

Che altro dirvi se non che sono un affarino sotto tutti i punti di vista? Potrete anche portarle ovunque grazie all’impermeabilità con certificazione IPX4. Insomma il ribasso del 60% è pazzesco e con soli 19,90 euro vi porterete a casa degli auricolari di altissima qualità sia nella colorazione bianca (quella nera è in sconto del 40% a 29,99 euro). Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

