OPPO Enco Buds2 TORNANO a soli 19€, cancellazione rumore TOP

Un paio di auricolari Bluetooth da mettere alle orecchie e di cui non preoccuparsi neanche un momento. Perfettamente stabili e comode, le OPPO Enco Buds2 sono wearable da abbinare sia ad Android che iOS e di cui non fare a meno, soprattutto quando le paghi così poco.

Collegati al volo su Amazon dove con il ribasso del 20% in corso costano appena 19,99€. Come puoi dire di no? Dagli una chance, le amerai a più non posso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO Enco Buds2, gli auricolari Bluetooth da usare ovunque

Belli, comodi e di ultima generazione. Costano veramente poco ma hanno una qualità elevata per fare affidamento su un paio di auricolari Bluetooth che usi comodamente e senza compromessi. Abbinali ai tuoi dispositivi e goditi un audio ad alta fedeltà.

La cancellazione attiva del rumore in chiamata è una feature di prima qualità. In questo modo puoi parlare al telefono per ore e ore senza mai doverti ripetere o spostarti in una zona più tranquilla. Anche con le note vocali vanno alla grande.

Ovviamente sono dotati di comandi touch per non dover tirare fuori lo smartphone ogni due per tre. Metti pausa o play, gestisci le tracce musicali e rispondi alle telefonate con un semplice tocco.

Altra caratteristica da amare? La loro autonomia. Con la custodia di ricarica arrivi a 28 ore di utilizzo. In più sono resistenti ad acqua e polvere.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove hai questo sconto di cui approfittare. Acquista le tue OPPO Enco Buds2 a soli 19,99€ con sconto del 20%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.