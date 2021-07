Oppo Enco Free: true wireless da capogiro

Oppo Enco Free sono in offerta su Amazon €122,54. Il ribasso del 17% rende il prezzo di listino più conveniente grazie uno sconto effettivo di €25,35.

Le spedizioni sono gratuite su tutto il territorio italiano ma realizzate in circa 6/10 giorni.

True wireless da sogno: le Oppo Enco Free stupiscono

Le true wireless Oppo Enco Free sono delle cuffie eleganti e curate nei minimi particolari. Grazie alla loro colorazione Bianca acquistano una marcia in più che le rende automaticamente riconoscibili. Inoltre posseggono delle dimensioni ridotte e sono perfette da infilare in tasca in borsa.

Rientranti nella categoria in ear, gli auricolari sono molto simili alle cuffie di punta di Casa Cupertino. Infatti non presentano delle punte in silicone, ma non per questo non possono essere definite stabili e soprattutto confortevoli.

All'interno, gli altoparlanti integrati svolgono un lavoro d'eccezione grazie a tecnologie di ultima generazione che erogano sempre un suono perfetto e ottimizzato. Non è da sottovalutare la presenza della cancellazione del rumore realizzata dall‘ intelligenza artificiale con cui la riproduzione assume un aspetto ancora più puro e ottimizzato. Ovviamente queste cuffie sono dotate anche di doppio microfono così da poterle utilizzare anche in fase di chiamata senza mai doversi preoccupare di come viene recepita la propria voce.

La batteria un'altra caratteristica da non sottovalutare visto che consente fino a 25 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica. Le sole wearable, invece, vantano un'autonomia di 5 ore di riproduzione musica o tre ore in chiamata.

In conclusione, queste possono essere utilizzate anche durante l'attività sportiva visto che sono impermeabili certificate ipx4.

Puoi acquistare le cuffie Oppo Enco Free su Amazon a soli €122,54. Purtroppo non è disponibile la spedizione prime, ma quest'ultima è gratuita sia per i membri che per i clienti standard. Ordinandole oggi è possibile riceverle in circa una settimana a casa propria.