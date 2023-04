OPPO Enco Free2i al 50% di SCONTO su Amazon

OPPO Enco Free2i al 50% di sconto sono un vero affare. Approfitta subito di questa promozione che trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online. La disponibilità è immediata, quindi una volta ordinati ti arriveranno a casa velocemente e con consegna gratuita. Nell’elegante colorazione bianca, questi auricolari premium sono una vera e propria bomba di suono.

Grazie ai controlli touch sarai tu a decidere quando rispondere a una chiamata o a mettere in pausa l’ascolto e così via. Dotati di tecnologia Bluetooth 5.2, una volta estratti dalla loro custodia di ricarica e indossati all’orecchio, si connettono automaticamente al tuo dispositivo e sono sempre pronti all’uso. La cancellazione attiva del rumore rende ciò che ascolti unico e irripetibile.

OPPO Enco Free2i: a 49€ sono un REGALO

Accetta il regalo di Amazon acquistando gli OPPO Enco Free2i a soli 49 euro. Metà prezzo per questi auricolari top di gamma comodi da indossare e belli da vedere. Grazie alla loro potente batteria con custodia di ricarica assicurano fino a 30 ore di autonomia senza ricarica con filo. Compatibili con i sistemi Android e iOS, li colleghi a qualsiasi smartphone senza problemi di compatibilità.

Mettili subito in carrello a soli 49 euro, invece di 99,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.