OPPO Enco X: prezzo PAZZO per le true wireless WOW

Le OPPO Enco X sono in offerta su Amazon a soli 136,98€. Il ribasso del 13% rende il prezzo di listino più conveniente grazie a uno sconto effettivo di 20,19€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Oppo Enco X: true wireless d'eccezione

Le cuffie di Oppo si presentano eleganti e con un design pazzesco: studiato nei minimi particolari attira l'occhio al primo sguardo. Disponibili sia in colorazione nera che bianca, queste wearable sono un prodotto su cui mettere le mani.

Appartenenti alla tipologia In Ear, rientrano tra le true wireless che sono dotate di punte auricolari in morbido silicone. Si adattano perfettamente al padiglione auricolare e consentono un utilizzo confortevole.

Sono state create in collaborazione con il brand HiFi Dynaudio per garantire una qualità sopra le righe. La riproduzione dei contenuti è infatti dinamica ed equilibrata. Basta indossarle per sentire l'audio così com'è stato pensato dagli artisti.

Degna di nota è la cancellazione del rumore che può essere disattivata mediante la modalità trasparenza. In questo modo si può ascoltare ciò che succede attorno senza dover rimuovere uno o l'altro auricolare.

Non mancano poi i microfoni per intrattenere chiamate senza problemi. La voce viene catturata in modo nitido favorendo discussioni e quant'altro.

In conclusione, la batteria assicura un'autonomia di 25 ore con la custodia di ricarica. Quest'ultima è compatibile con la ricarica wireless.

Puoi acquistare le OPPO Enco X su Amazon a soli 136,98€ in colorazione bianca e nera. Acquistale oggi e ricevile a casa in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni risultano comunque gratuite ma operate in tempi standard.

Le wearable sono idonee al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis, suddividi la spesa fino a 24 comode rate.